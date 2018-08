Malta võtab vastu migrantide päästelaeva Aquarius

Prantsuse ja Saksamaa heategevusühenduse SOS Mediterranée ja Piirideta Arstide hallatava Aquarius korjas 141 inimest üles kahe eri päästeoperatsiooni käigus Liibüa rannikul eelmisel nädalal. Valdav osa pardalviibijatest on Somaalia ja Eritrea päritolu.

Eelmisel korral lubas päästelaeva Aquarius enda sadamasse Hispaania. Siis oli pardal 630 inimest. Itaalia siseminister Matteo Salvini lubas, et Itaalia sadamates ei sildu Aquarius mitte kunagi.

Vahemerel põgenikke päästvad mittetulundusühingud on öelnud, et neil on moraalne kohus päästa ohtliku teekonna ette võtnud inimesi, kes vastasel juhul hukkuksid.