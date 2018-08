Balti rahvaesindajad kutsusid ELi liidreid nõudma Sentsovi vabastamist

Allakirjutanute hulgas on kaheksa eestlast - Tunne Kelam, Tarmo Kruusimäe, Mart Nutt, Jürgen Ligi, Liisa Oviir, Henn Põlluaas, Enn Meri ja Mari-Ann Kelam.

Oleg Sentsov on olnud üle 90 päeva näljastreigil ja tema olukorda kirjeldatakse katastroofilisena. Võimud on keelanud talle kirjavahetuse, kohtumised erapooletute vaatlejatega ja adekvaatse meditsiinilise abi. Kui rahvusvaheline kogukond kiirelt ei sekku on tulemuseks Sergei Magnitski sarnane juhtum, märgitakse pöördumises.