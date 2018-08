Laisk postiljon jättis kohale toimetamata tuhandeid kirju

Paistab, et tegemist oli laisa, aga taibuka mehega. Ta toimetas kohale registreeritud kirjad ja postipakid, kuna teadis, et nende teekonda on saatjatel võimalik jälgida. Registreerimata kirjad aga jättis postiljon postkontori tagaruumi ja need ei jõudnud kunagi saajani.