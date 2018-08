Saksa valitsus toetas sünnitunnistusele «kolmanda soo» märkimist

Saksa põhiseaduskohus otsustas novembris, et praegune kodanikustaatus on kahesooliste inimeste suhtes diskrimineeriv, lisades, et isiku seksuaalne identiteet on kaitstud põhiõigusena. Kohus andis parlamendile praeguse seadusandluse muutmiseks aega 2018. aasta lõpuni.