Tonga peaminister tahab korraldada Okeaania riigijuhtide kaalukaotusvõistluse

Tegu on tõsise murega. 2016. aastal õnnestus Vaikse ookeani saartel kinni panna maailma kõige paksemate riikide esikümme. Samuti on need maad esirinnas mittenakkushaiguste levikus.

Tonga peaminister Akilisi Pohiva ütles kohalikule ajalehele The Samoa Observer, et kaalukaotusvõistluse peaks siduma iga-aastase piirkonna juhtide kokkusaamisega. See toimub järgmise aasta septembris Nauru saarel.

Vaikse ookeani saarte foorumisse kuuluvad Austraalia, Uus-Meremaa ja Paapua Uus-Guinea. Ülejäänud 15 liikmesriiki on väikesed Okeaania saareriigid.

«Kui riigijuhid võtavad omaks selle mõtteviisi [kaalukaotuse osas], siis nad oleksid sihikindlad, et saada kaasa rahvas ja minna sealt edasi,» ütles peaminister Pohiva.

Tonga liider esitas oma idee pärast seda, kui eksperdid soovitasid piirkonna juhtidele rakendada abinõusid laste ülekaalulisuse vastu. Viimased Maailma Tervishoiuorganisatsiooni mõõtmised näitavad, et üks laps või teismeline viiest on Vaikse ookeani saartel rasvunud. Erinevad uuringud on saanud tulemuseks, et 40 kuni 70 protsendist ülekaalulistest lastest saavad ülekaalulised täiskasvanud.

Tegu on nüüdisaegse probleemiga, mille põhjuseks on ilmselt saareelanike menüüvahetus. Kui varasemalt kuulusid toitumissedelisseu kala ja köögiviljad, siis nüüd on söögilaual palju valmistoite ja töödeldud liha.