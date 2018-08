Rootsi esitas ministreid tappa ähvardanud mehele süüdistuse

Süüdistatav saatis mullu augustis valget pulbrit sisaldanud ümbriku koos kirjaga iga ministri kodusele aadressile ning kiri sisaldas lauset «te saate varsti surma», seisis prokuröride süüdistusavalduses. Pulbri said teiste seas peaminister Stefan Löfven, asepeaminister Isabella Lövin ja kaitseminister Peter Hultqvist.

Proovide järel selgus, et pulber on ohutu. Alates maist vahi all olev mees eitab süüdistusi.