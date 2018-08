Poola sotsioloog: peame kaitsma Euroopa väärtusi ja Euroopat kui väärtust

Kui rääkida majandusest, siis teavad kõik, et see on tsükliline. Demokraatia puhul eeldatakse kummalisel kombel, et kui see kord juba on, siis on see igavene. Naiivsel kombel ei peeta demokraatiat kunagi tsükliliseks, ent see pole tõsi. See käib mööda ringi samamoodi nagu majandus, ja ma arvan, et viimasel ajal võib üha rohkem näha ohte demokraatia püsimisele.