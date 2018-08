Brasiilia endine president soovib vanglast presidendiks kandideerida

Lula Töölispartei juhtivad liikmed planeerivad esitada Lula valimiskomisjonis kandidaadiks vaid mõned tunnid enne tähtaja kukkumist, ütles partei.

Lula nomineeriti varasemalt sellel kuul erakonna kandidaadiks. Ta on olnud treelide taga alates aprillist, aga juhib populaarsusküsitlusi.

Oodatakse, et Brasiilia valimiskohus tõkestab Lula kandideerimise, sest kehtiva seadusandluse järgi ei tohi valimistel osaleda kohtulikult süüdi mõistetud inimesed, kui nende otsus on edasi kaevatud. Lula on just sellises situatsioonis.

Sellest hoolimata on Töölispartei välja kuulutanud, et Lula on nende ainus kandidaat. Samuti kavatsevad nad kasutusele võtta kõikvõimalikud vahendid, et venitada Lula kandideerimise lõplikku otsustamist.

Samas on erakonna liikmete sõnul Lula valinud varasema Sao Paolo linnapea Fernando Haddadi Töölispartei nimekirja esikohaks, kui tema kandidatuur ei peaks läbi minema.

Lula juhtis Brasiiliat kahel ametiajal aastatel 2003-2011. Ta lahkus ametist rekordilise toetusega, kui tema valitsemise kiitis heaks 87 protsenti riigi elanikkonnast. Selle põhjuseks oli kasvav majandus ja sotsiaalprogrammid, mis aitasid vaesusest välja miljoneid brasiillasi.

Nüüdseks on Lula populaarsus langenud korruptsioonisüüdistuste ja Töölispartei skandaalide tõttu. Lula valitud järglane sunniti 2016. aastal ametist lahkuma, kui ta rikkus eelarvereegleid.