USA president tühistas CIA endise juhi ligipääsuloa salastatud infole

Valge Maja tõi peamise põhjusena välja Brennani käitumise, mille liigitas ebastabiilseks. Brennan on tuntud Trumpi administratsiooni terava kritiseerimise poolest.

"Ajalooliselt säilib endistel luure- ja korrakaitseagentuuride juhtidel ligipääs salastatud informatsioonile ka pärast ametist lahkumist, et nad saaksid konsulteerida enda järglastega, kuid mister Brennani puhul kaalub risk tema ebastabiilse käitumisega seoses kasu üle," vahendas Trumpi sõnu Valge Maja pressiesindaja Sarah Sanders.

USA president ähvardas juba möödunud kuul, et kaalub kuuelt endiselt kõrgelt julgeolekuametnikult salastatud informatsioonile juurdepääsuloa äravõtmist, kuna nad on kritiseerinud tema administratsiooni.

Sanders teavitas juulil lõpupäevil, et president "uurib mehhanisme", jätmaks sellest loast ilma Luure Keskagentuuri (CIA) endine direktor Brennan ja veel viis isikut, kes on olnud kõige tundlikumatel ametikohtadel valitsuses - endine Föderaalse Juurdlusbüroo (FBI) direktor James Comey, riikliku luureameti endine direktor James Clapper, endine CIA direktor Michael Hayden, endine riiklik julgeolekunõunik Susan Rice ning endine FBI asedirektor Andrew McCabe.

"Fakt, et need juurdepääsulubadega inimesed on esitanud neid alusetuid süüdistusi, annab kohatu legitiimsuse süüdistustele, millel pole tõendeid," sõnas Sanders.