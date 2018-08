«See samm on osa härra Trumpi laiemast püüdest vaigistada sõnavabadust ja karistada kriitikuid,» ütles CIA endine direktor. «See peaks kõiki ameeriklasi, sealhulgas elukutselisi luuretöötajaid, tõsiselt muretsema panema oma arvamuse väljaütlemise hinna kohta. Minu põhimõtted on väärt palju rohkem kui load. Ma ei anna järele.»

Usutuluses telekanalile MSNBC, kus ta töötab analüütikuna, ütles Brennan: «Kui härra Trump usub, et see viib minu kadumiseni või vaikimiseni, eksib ta rängalt.»

«Riigireeturist Trump»

Trumpi ja Vene presidendi Vladimir Putini kohtumise järel juulis ütles Brennan, et USA presidendi esinemine ei olnud midagi vähemat riigireetmisest.

Valge Maja tõi otsuse peamise põhjusena välja Brennani käitumise, mille liigitas ebastabiilseks. Brennan on tuntud Trumpi administratsiooni terava kritiseerimise poolest.

Valge maja kõneisik Sarah Huckabee Sanders pressikonverentsil, kus ta andis teada, et John Brennanilt on võetud riigisaladuse luba.

«Ajalooliselt säilib endistel luure- ja korrakaitseagentuuride juhtidel ligipääs salastatud informatsioonile ka pärast ametist lahkumist, et nad saaksid konsulteerida enda järglastega, kuid härra Brennani puhul kaalub risk tema ebastabiilse käitumisega seoses kasu üle,» vahendas Trumpi sõnu Valge Maja pressiesindaja Sarah Sanders.

Endised tippametnikud sarjavad Trumpi

Rahvusliku julgeoleku küsimustega tegelev advokaat Brad Moss ütles, et pole kindel, kas Trump saab ligipääsu riigisaladusele piirata nendel alustel, mille esitas Valge Maja.

Pildil on kujutatud kaheksat isikut, kellelt president Trump kaalub ära võtta ligipääsuluba salastatud infole. Ülemine rida vasakult: endine CIA direktor Michael Hayden, endine FBI direktor James Comey, endine FBI tegevdirektor Andrew McCabe ja endine julgeolekunõunik Susan Rice. Alumine rida vasakult: endine FBI asedirektor Peter Strzok, endine FBI advokaat Lisa Page, endine asepeaprokurör Sally Yates ja endine Riikliku Luureameti direktor James Clapper.

Sanders teavitas juulil lõpupäevil, et president uurib mehhanisme, jätmaks ligipääsust salastatud infole ilma Brennan ja veel viis isikut, kes on olnud kõige tundlikumatel ametikohtadel valitsuses. Nendeks on endine Föderaalse Juurdlusbüroo (FBI) direktor James Comey, Riikliku Luureameti (DNI) endine direktor James Clapper, endine CIA direktor Michael Hayden, endine rahvuslik julgeolekunõunik Susan Rice ning endine FBI asedirektor Andrew McCabe.