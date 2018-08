Video: India tulvades on hukkunud 86 inimest

«Täna on hukkunud vähemalt 21 inimest. Ametlik hukkunute arv on nüüd 86,» lausus osariigi valitsuse esindaja.

«Kõigis piirkondades on kõrgeim ohutase, sest järgmise 24 tunni jooksul on oodata veel vihma,» lisas ta.

Vihma ja üleujutuste tõttu on katkend lennu-, rongi- ja metrooliiklus. Sajad külad on vee all, kannatada on saanud üle 10 000 kilomeetri maanteid ja tuhanded majad.