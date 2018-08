EL lükkas tagasi Itaalia süüdistused sillavaringu põhjustamises

Teisipäeval varises Itaalias Genova linnas kokku osa maantesillast ja õnnetuses hukkus 38 inimest. Itaalia siseminister vihjas vahetult pärast juhtumit, et sillavaringus on süüdi Euroopa Liit, kelle tõttu on Itaaliale osaks saanud välised kohutused, mis ei võimalda kulutada raha riigi maanteede turvalisusele.