Käesurumisest loobunud moslemile määrati kompensatsioon

24-aastane rootslanna Farah Alhajeh kandideeris tööle suuliseks tõlgiks, aga tööintervjuu lõpetati kohe, kui ta keeldus intervjueerijate kätt surumast. Rootsi töökohus leidis, et tegemist oli diskrimineerimisega ja ettevõte peab Alhajehi kasuks välja maksma ligikaudu 3800 eurot.

Naisterahvast esindanud Rootsi diskrimineerimise ombudsman ütles, et otsuse tegemisel võeti arvesse tööandja huve, indiviidi õigust keha puutumatusele ja riigi tähtsust usuvabaduste kaitsmise juures.

Uppsala linnas asuva tõlkebüroo sõnul on nende töötajad kohustatud kohtlema mehi ja naisi võrdselt, mitõttu ei ole lubatud nende töötajatel keelduda käepigistusest inimese soo tõttu.

Rootsi töökohus leidis, et ettevõttel on õigus nõuda mõlema soo esindajate võrdset kohtlemist, aga ei saa nõuda, et tervitamine peab toimuma üksnes käesurumise läbi.