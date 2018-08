Indoneesia politsei tappis Aasia mängude eel kümneid pisisulisid

Kogu riigis on samal perioodil tapetud 77 pisisuli. Mõrvad on osa operatsioonist, millega püütakse maha suruda tänavatel tegutsevaid kurjategijaid, et suurendada turvalisust suurlinnade tänavatel.

Indoneesias toimuvaid Aasia mänge varjutab lisaks ka õhusaaste probleem. Nimelt on suurlinn Jakarta õhk nii saastunud, et on saavutanud juba tervistkahjustava taseme, kuigi ametivõimud on püüdnud vähendada liiklust ja sulgenud mõningaid maksustatud teid.