Valge Maja endine abi: Trumpi minia püüdis mind ära osta

Omarosa Manigault Newman avaldas sel nädalal raamatu, milles süüdistab president Donald Trumpi erinevates tõsistes ja provokatiivsetes tegevustes. Muu hulgas väidab Newman, et president on kasutanud sõna neeger ja nüüd väidab naine, et teda prooviti 180 000 dollari eest vaikima sundida.