Täna 50 aastat tagasi purustas nõukogude liit unistuse inimnäolisest sotsialismist

Dubčeki unistuseks oli nn inimnäoline sotsialism. Ta mõistis, et majanduslikus seisakus ägava riigi alamad olid eluga rahulolematud.

Tšehhoslovakkia elanikud said sõna-, ühinemis- ja liikumisvabaduse. Ainsa riigina toonases idablokis tühistati riigis 1968. aasta juunis tsensuur.

Pöördepunktiks sai aga aprillis algatatud reformiprogramm, mille esmane eesmärk oli parandada majanduse seisu. Kava nägi ette, et riigi ülesandeks jääb vaid üldise majanduspoliitika ja pikaajalise plaani paika seadmine, samas kui tööstus- ja põllumajandusettevõtted saaks ise otsustada, kuidas ja kuhu oma kaupa müüa.

Lisaks oli Dubčekil soov, et Tšehhoslovakkia ja Nõukogude liit võiks olla majandussuhetes teineteisele võrdväärsed partnerid.

Ka said kohtud suurema iseseisvuse otsuste langetamisel ning keelustati omavolilised vahistamised.

Teades nüüd tagantjärele, kuidas toonased sündmused järsu lõpu said, siis reformikavast jäi pärast Praha kevade mahasurumist püsima vaid üks uuendus: võimutasakaalu tekitamine tšehhide ja slovakkide vahel sellega, et Bratislavasse loodi Slovakkias seadusandliku jõudu omanud rahvusnõukogu ja täidesaatvat võimu omanud ministrite nõukogu.

Igal juhul vaatasid Tšehhoslovakkia naabrid uuendusi kasvava hirmuga, peljates, et reformiiha võib levida teistessegi sotsialismileeri riikidesse.

Mis siis et Dubček kinnitas korduvalt, et tema juhitud riik jääb truuks sotsialismile ja Varssavi Lepingu Organisatsioonile, olid Nõukogude Liidu ning Ungari, Bulgaaria, Poola ja Ida-Saksamaa liidrid siiski murelikud – nad pelgasid, et reformide põhjustatud eufooria annab Tšehhoslovakkia liidrile julgust minna liberaliseerimisega aina kaugemale.