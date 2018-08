Kaks miljonit moslemit saabub Mekasse nutihadžile

Tänavu on Saudi Araabia algatanud nn nutihadži, kus mobiilirakendused aitavad palverändureid kõiges, alates reisiplaanide tegemisest kuni arstiabini.

Näiteks Saudi Araabia Punane Poolkuu on loonud rakenduse Asefny, mis on abiks inimestele, kui nad vajavad erakorralist meditsiiniabi. Saudi võimud saavad rakenduse abil kindlaks määrata ka hädasolija asukoha. Saudi Araabia hadži ministeerium on võtnud kasutusele rakenduse Manasikana, mis pakub tõlketeenust palveränduritele, kes ei oska araabia ega inglise keelt.