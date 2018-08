Kriketitäht Imran Khan vannutati Pakistani peaministriks

Uue peaministri ametisseastumine teeb lõpu Pakistani Moslemiliiga-Nawaz (PML-N) ja Pakistani Rahvapartei (PPP) võimule. Need kaks erakonda on sõjaväe kõrval kordamööda riiki valitsenud juba mitukümmend aastat.

Valimisi on nimetatud Pakistani kõigi aegade kõige räpasemateks ja kogu kampaania vältel väideti, et sõjavägi püüab kallutada vaekaussi Khani kasuks. Nii armee kui Khan ise on vastasparteide süüdistused tagasi lükanud.