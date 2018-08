Valgevene president nimetas ametisse uue peaministri

Asepeaministriks sai Igor Ljašenko, kes Lukašenka sõnul on küll praegu reisil, kuid keda on olukorrast teavitatud.

Asepeaministriks määrati ka Vladimir Kuhharev, kes seni juhtis riiklikku seirekomiteed. Tema haldusalas on ehitus, kommunaalteenused ja transport.

«Te tunnete seda sektorit. Ma usun, et te töötasite seal viis aastat. Ja on väga hea, et te töötasite ka majandusministeeirumis,» kiitis Lukašenka.