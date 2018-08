Erdoğan: Türgi ei lase end Ühendriikidel heidutada

«Me ei alistu neile, kes esitlevad end strateegiliste partneritena, kuid püüavad samal ajal teha meist strateegilise sihtmärgi,» ütles Erdoğan oma Õigluse ja Arengu Partei (AKP) suurkogul.



Kaks NATO liiget on rängas tülis seoses USA pastori kinnipidamisega Türgis. See on vallandanud kaubandusmeetmed ja viinud Türgi liiri vabalangusse.