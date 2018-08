Putini sõnul peaks Euroopa panustama Süüria ülesehitustöösse

"Selle all pean ma silmas eelkõige humanitaarabi Süüria rahvale ja abi regioonidele, kus sõja eest põgenenud inimesed peavad välismaal elama, et nad saaksid oma kodudesse naasta.

Putini andmetel on Jordaanias praegu miljon Süüria sõjapõgenikku ja kolm miljonit Türgis. Saksamaa on 2015. aastast alates vastu võtnud sadu tuhandeid põgenikke ja sisserändajaid.

"See on Euroopale tohutu koorem. Sellepärast me peame tegema kõik, et need inimesed koju tagasi saada," lisas Putin. Venemaa presidendi sõnul on eelkõige tähtis kohapeal taastada põhiteenused nagu joogiveevarud ja tervishoid.