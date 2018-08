Guterres: Annan oli ÜRO

"Kui ausalt öelda, siis me oleme praegu üks suur segadus. Kui me varasemalt selliste kriisidega silmitsi seisime, siis meie liidritel oli julgust ja visiooni tegutsemiseks ning nad mõistsid, et vaja on koostööd teha," nurises Annan uudisteagentuurile AFP antud usutluses.