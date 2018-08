Põhja-Korea süüdistab Trumpi vastaseid desarmeerimise takerdumises

Pyongyang on hiljem süüdistanud Washingtoni ühepoolsetes "bandiitlikes" nõudmistes tuumaarsenal täielikult, kontrollitavalt ja pöördumatult likvideerida.

"Paraku on tal liiga palju vastaseid," lisati artiklis.

Põhja-Korea ajalehe väitel on bürokraadid ja Trumpi nõunikud need, kes "räägivad ja tegutsevad presidendi tahte vastaselt, moonutavad fakte ning sulgevad tema silmad ja kõrvad, et juhtida ta valedele otsustele".