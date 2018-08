Trump andis personalile käsu Muelleri uurimisega koostööd teha

«Ma lubasin Valge Maja nõunikul Don McGahnil ja kõigil teistel personaliliikmetel, kelle vastu huvi tuntakse, teha täielikku koostööd eriuurijaga,» säutsus president.

Trump lisas juurde: «Sellele lisaks andsime me üle miljon lehekülge dokumente. Kõige läbipaistvam ajaloos. Ei mingit kokkumängu! Ei mingit takistamist! Nõiajaht!»

Ajaleht New York Times oli enne seda kirjutanud, et McGahn teeb uurimisega innukalt koostööd ja on osalenud vähemalt kolmel kuulamisel.

Times raporteeris, kuidas McGahn oli andnud informatsooni presidendi püüdlustest Mueller vallandada ning Trumpi kommentaaride ja tegevuse kohta Föderaalse Juurdlusbüroo James Comey vallandamise ajal. Ajalehe sõnul pole teada, mil määral oli Trump teadlik McGahni koostööst. Nad märkisid, et on harukordne, kui advokaat on uurijatega nii avatud.

Trump on varem nimetanud juurdlust Venemaa väidetava sekkumise suhtes presidendivalimistesse USA häbiplekiks ja kutsunud justiitsministrit Jeff Sessionsit uurimist lõpetama.

«See on kohutav olukord ja justiitsminister Jeff Sessions peaks peatama selle korrumpeerunud nõiajahi, enne kui see määrib meie riiki veelgi enam,» ütles Trump juuli lõpupäevil.