Patsienti vägistanud USA arst ei lähe vanglasse

Rünnak toimus 2013. aastal Ben Taubi üldhaiglas. 27-aastane naine, keda on nimetatud Lauraks, oli haiglasse toodud tõsise astmahoo raviks. Laura kirjeldas, kuidas ta oli pandud tugevatoimeliste rahustite mõju alla, kui Sheikh sisenes korduvalt ta palatisse.

Esimesel ja teisel korral puudutas Sheikh teda rindadest ja vagiinast. Laura proovis kasutada voodi kõrval olevat hädaabinuppu, et kutsuda õde, aga see oli lahti ühendatud. Kolmandat korda ruumi naastes arst vägistas Laura.

Järgmisel hommikul andis Laura kuriteost teada ja lasi endale teha teste vägistamise tuvatamiseks. Kogutud DNA-informatsioon näitas, et ei saa välistada Sheikhi osalust. Samuti kinnitasid valvekaamera ja haigla ID-kaardi andmed, et rünnaku öösel oli Sheihk samal korrusel.

Kohtumenetluses ütles Sheihk, et mõlemad olid vahekorraga nõustunud. Ta ütles vandekohtule, et naine oli puudutanud ta peenist ja võtnud ära oma pesu.

«Ta [Sheihk] tegi vea, aga ta ei rünnanud seksuaalselt,» väitis kaitsja Lisa Andrews. «Siin on meil see Ladina-Ameerika naine oma võltsrindadega, kes tuli peale väiksele nohikust keskealisele mehele ja ta kaotas pea.»

Prokurör Lauren Reeder pidas sellist avaldust jaburaks ja meenutas vandekohtule, kui haavatavad on patsiendid haiglates. Tema sõnu kinnitab Laura jutustus. kuidas ta tundis, et ei saa midagi teha, et end päästa.