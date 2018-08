Meesmodell nõuab Lufthansalt kõõrdsilmsuse raskendamise eest 7,8 miljonit eurot

Harrold heidab Lufthansale ette, et tema kõõrdsilm juhtus nende süül ja seetõttu peab lennufirma talle kompenseerima peaaegu 7,8 miljonit eurot, mis tal on nende aastate jooksul teenimata jäänud.

«Ma olin aastakümneid edukas rahvusvaheline modell ja enam ei saa ma teha tööd, mida ma armastan. Kõõrdsilm modellil on ületamatu takistus. Lisaks on mul suured probleemid oma põlvega ja sellele on tehtud mitu operatsiooni, mis tähendas, et ma ei saanud tööd teha,» selgitas Harrold oma vigastuse tagajärgi.