Valge Maja endine töötaja: Melania ei lahuta, sest kardab deporteerimist

Manigault-Newman vallandati eelmise aasta detsembris, kui talle heideti ette põhimõtete rikkumist. Nüüdseks on ta enda administratioonis töötamise ajast avaldanud raamatu «Unhinged».

«Kui Melania võtaks ette kõige suurema alanduse ja jätaks ta [Trumpi] maha, samal ajal kui ta on ametis, leiaks ta viisi naist karistada,» kirjutas Manigault-Newman raamatus.

Autor vihjas, et Trumpil võis olla valgustkartev osa Melania emigreerumises Sloveeniast Ühendriikidesse 1996. aastal. See on kaks aastat varem, kui Trump ja Melania väidetavalt kohtusid.

Endine Valge Maja töötaja Omarosa Manigault-Newman raamatu avaldamise intervjuu ajal. FOTO: SHANNON STAPLETON / REUTERS

Melania elamisluba tekitas küsimusi, sest ta sai immigratsiooniametnikelt «Einsteiniks» nimetatud EB-1 viisa, mida jagatakse ainult enda erialal maailmaklassi kuuluvatele inimestele. Samas ütlevad ametnikud, et see, et tippmodell saab USA viisa, ei ole midagi ebatavalist.

Melaniast sai Ühendriikide kodanik 2006. aastal, aasta pärast tema abielu Donald Trumpiga.

Viimastel kuudel on Trumpi administratsioon võtnud ette naturalisatsiooni korras kodakondsuse saanud inimesed, kui nende taotluses on esitatud valeandmeid. Manigault-Newmani sõnul võivad Trumpil ola isiklikud motiivid poliitika muutmiseks, et hoida väljasaatmise ohtu kirvena Melania kohta.

«Kuna Donald teab, kuidas ta kodakodsuse sai, võib ta paljastada meetodid ja selle kehtetuks tunnistada, kui seal on midagi kahtlast,» kirjutas Manigault-Newman. «Ta on kättemaksuhimuline mees.»

Omarosa Manigault-Newmani raamat «Unhinged» - otsetõlkes kirjeldab see hingedelt maha tõstetud ust, aga ka kellegi vaimselt tasakaalust välja löömist. Just nii kujutab Manigault-Newman oma aega Valges Majas. FOTO: FREDERIC J. BROWN / AFP

Endine Valge Maja töötaja lisas juurde, et tema hinnangul loeb Melania minuteid, millal Trump on ametist prii ja ta saab sisse anda lahutuse.

Esimese leedi kommunikatsioonidirektor Stephanie Grisham eitab kõiki Manigault-Newmani süüdistusi. Varasemalt on Valge Maja pressiesindaja öelnud, et Manigault-Newmani raamat on täis valesid ja võltssüüdistusi.