Uus-Meremaa keelas välismaalastel kinnisvara ostmise

See oli osa Uus-Meremaa peaministri Jacinda Arderni valimiskampaaniast, mille järgi tuleb kaitsta riigi kodanike võimalust endale kodu osta. Uus-Meremaal on kodude hinnad hüppeliselt tõusnud ning selle üheks põhjuseks peetakse rikkaid välisinvestoreid, kes jaksavad maksta kinnisvara eest rohkem kui kohalikud.

Poliitikakeskuse Demographia järgi on Uus-Meremaa suurim linn Auckland esirinnas kui linn, kus ei jaksata elamispinda osta. Majade hinnad on selle kümnendi jooksul peaaegu kahekordistunud. Ainuüksi sellel aastal on hinnad tõusnud 5 protsenti. Samuti on langustrendis olnud nende uusmeremaalaste arv, kes enda elamispinda omavad.