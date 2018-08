Venemaa spiiker: maailmakorra liberaalne projekt on läbi kukkunud

«Tahaksin juhtida tähelepanu veel ühele tendentsile, mida alati ei märgata ega hinnata õigesti. Ma pean silmas niinimetatud maailmakorra liberaalse projekti ilmset läbikukkumist,» ütles Matvijenko ajakirjale Meždunarodnaja Žizn.

«Liberalism sellisel kujul, nagu ta eksisteerib Ühendriikides ning olulises hulgas Euroopa Liidu riikidest ja teistest lääneriikidest, mitte lihtsalt ei häiri olulist osa inimkonnast, vaid see hirmutab ja häirib neid.»

«Põhjus on selles, et tänapäeva liberalism on jäetud ilma sisust, millele see tugines ja mis paelus inimesi sajandeid,» sõnas parlamendi ülemkoja spiiker.

«Ma pean silmas, et kadunud on põhiprintsiibid nagu humanism, sõna- ja väljendus-, infovabadus ja sallivus, selle asemele on tulnud rünnak traditsiooniliste väärtuste vastu, tõese info asendamine sellega, mida nad nimetavad libauudisteks, sallimatus teisitimõtlemise vastu, eriti poliitikavaldkonnas,» sõnas ta.

Läänes leiavad aset destruktiivsed protsessid, hoiatas Matvijenko. «Lahkhelid EL-is kasvavad, hiljutine G7 tippkohtumine oleks peaaegu skandaaliga lõppenud. Õigupoolest muutus see 6+1 liiduks.»

Läänest on tema sõnul sisuliselt saanud peamine rahvusvahelistes suhetes turbulentsi, kasvava kaose ja ebastabiilsuse tekitaja.

Pole vähimatki kahtlust, et praeguses rahvusvaheliste suhete süsteemis on lõhe. Ma pean silmas majanduses ja rahanduses selliste uute võimukeskuste teket nagu Hiina, India ja Brasiilia. Nende eeskujule järgneb veel mitu Aasia ja Aafrika riiki. Nad lähenevad üksteisele ja koordineerivad oma tegevust, sõnas Vene föderatsiooninõukogu spiiker.

Siiski on Matvijenko sõnul ka optimismiks põhjust. «Ma rõhutan, et selle aluseks on uue maailmakorra kujundamine, mida juhivad Venemaa ja Hiina, SCO (Shanghai koostööorganisatsioon), BRICS ja EAEU (Euraasia Majandusliit),» kuulutas ta.