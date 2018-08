USA teeb energiasäästus tagasikäiku

Maagaasi ja teiste bensiini alternatiivide esiletõus on vähendanud vajadust naftaimpordi järele, mis omakorda mõjutab rahva vajadust säästa energiat, seisis ministeeriumi avalduses.

Avalduses tunnistatakse frakkimisrevolutsiooni tõttu võimalikuks saanud kildanaftabuumi mõju, mis on teinud Ühendriikidest ühe maailma suurima naftatootja.

Buum annab riigile rohkem paindlikkust meie naftaressuresside kasutamisel. Samuti toob see väiksema mure tarnete või hinnašokkide suhtes, seisis dokumendis.

Memos seisis, et energeetikaministeerium usub endiselt vajadusse kasutada energiat targalt, kuid ei mainitud kordagi kliimamuutusi.

President Donald Trump, kes võtab keskkonnateemadel haruharva sõna, on seadnud kahtluse alla kliimamuutuste fakti. Ta on kutsunud leevendama koormavaid nafta-, gaasi- ja söeregulatsioone ning ärgitanud tühistama oma eelkäija Barack Obama juurutatud puhta energia kava.

Keskkonnakaitsefondi jurist Sean Donahue ütles USA valitsuse poliitikamuutust kommenteerides, et see ignoreerib kliimamuutustes peituvat riski. Donahue sõnul on kliimamuutused selge, vahetu ja kasvav oht.