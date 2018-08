USA tervitas ajutist relvarahu Afganistanis

"Värskeim relvarahu Afganistanis näitab afganistani rahva sügavat soovi lõpetada konflikt ja me loodame, et relvarahu viib seda riiki lähemale jätkusuutlikule julgeolekule," ütles USA välisminister Mike Pompeo avalduses.

"USA ja meie rahvusvahelised partnerid toetavad seda afganistani rahva ja Afganistani valitsuse algatust, ja me kutsume Talibani selles osalema," sõnas ta.

"Meie ja rahvusvahelise kogukonna lootus on see, et afganistani rahvas võib tähistada sel aastal Eid al-Adhat rahus, vabana hirmust," ütles ta, viidates moslemite pühale, mis algab järgmisel nädalal.