Mure keskkonna pärast: Hispaanias on sigu rohkem kui inimesi

Hispaanias on esmakordselt sigu rohkem kui inimesi.

Hispaania ametivõimude avaldatud andmete kohaselt on riigis 50 miljonit siga, mis tähendab, et 46,5 miljoni elanikuga riigis on sigade arv esmakordselt ületanud inimeste oma, kirjutas Guardian.