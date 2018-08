Arenenud riikides langeb keskmine eeldatav eluiga

Teadusajakirja The BMJ avaldatud uuringus vaadeldi 18 kõrgelt arenenud riiki ja märgati, et aastal 2015 langes keskmine eeldatav eluiga enamikus neist. Esimest korda viimastel aastakümnetel langes keskmine eeldatav eluiga nii mitmes kõrgelt arenenud riigis samaaegselt, kirjutas Science Daily.

Ameerika Ühendriikides on keskmise eeldatava eluea langus tingitud opioidide väärkasutamisest, mis on võtnud riigis epideemia mõõtmed. Narkootikumide üledoosiga seotud surmajuhtumid on eriti sagedased 20. ja 30. aastates inimeste hulgas.