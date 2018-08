Lavrov: lääs takistab Süüria abistamist ja põgenike naasmist

Lavrov ütles pärast kohtumist oma Liibanoni kolleegi Gibran Bassiliga, et USA keeldumine anda abi Süüria ülesehitamiseks pärast rohkem kui seitse aastat kestnud sõjategevust heidutab süürlasi kodumaale naasmast.

Venemaa on olnud Süüria presidendi Bashar al-Assadi režiimi peamine toetaja, aidates valitsusvägedel taastada kontrolli suurema osa riigi üle. Nüüd kutsub Moskva Süüria opositsiooni toetanud lääneriike aitama kaasa ülesehitamise jõupingutustele, rõhutades, et see vähendab põgenike ja migrantide voolu Lääne-Euroopasse.