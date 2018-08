Itaalia Calabria maakonnas sai äkktulvas surma vähemalt 10 matkajat

"Me saame kinnitada kümne inimese surma, kuid ei saa välistada, et ohvrite arv kasvab," ütles tsiviilkaitseametnik AFP-le.

Maakonna pealinna Cosenza prefektuuri avalduse kohaselt on 23 inimest päästetud ja kolm endiselt kadunud. Avalduses öeldi, et äkktulva ajal viibis piirkonnas kaks 18 matkajast koosnevat rühma.

Ajalehe Corriere della Sera andmeil on hukkunute seas kuus naist ja neli meest. Kahekümne kolmest päästetust kaks on lapsed, neist üks alajahtunud tüdruk toimetati kopteriga haiglasse. Haiglaravil on ühtekokku seitse matkajat.