Briti välisminister: Putini välispoliitika on muutnud maailma ohtlikumaks paigaks

«Loomulikult tuleb meil Moskvaga suhelda, kuid tuleb ka otsesõnu tunnistada: Venemaa välispoliitika president Vladimir Putini all on muutnud maailma ohtlikumaks paigaks.»

Mitmed lääneriigid on karistanud Moskvat diplomaatide koordineeritud väljasaatmisega ning mõned on rakendanud ka teisi karistusmeetmeid. Seda lisaks juba kehtivatele sanktsioonidele seoses Krimmi annekteerimise ja välisriikide valimistesse sekkumisega.

«Täna palub Ühendkuningriik liitlastel minna kaugemale, ärgitades Euroopa Liitu tagama, et selle sanktsioonid Venemaa vastu oleksid kõikehõlmavad ning et me tõeliselt seisaksime õlg õla kõrval USAga,» seisab avaldatud kõnekatkeis, mille kohaselt peaks lääs üleastumistele reageerima, juhtugu need kas Salisbury tänavail või Krimmis.