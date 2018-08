Õnnestunud lõimumine: 300 000 põgenikku on Saksamaal töö leidnud

Saksamaa tööagentuuri Die Bundesagentur für Arbeit admetel tõestab tööturul osalevate põgenike hulk integratsiooni õnnestumist. Värskeimate numbrite kohaselt on Saksamaal töö leidnud 300 000 põgenikku.

Eelkõige on hästi lõimunud noored inimesed.

«Oleme alati öelnud, et nendel, kes saabuvad laste või noortena, on tööturul paremad väljavaated,» lisas Scheele.

Kuigi märkimisväärne osa põgenikest on leidnud koha tööturul, ootas juulis veel 483 000 põgenikku tööpakkumist. Samas on nende seas on inimesi, kes pole keelekursusi veel läbinud.