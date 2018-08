Melania Trump võitleb küberkiusamisega

Esileedit on kritiseeritud selle eest, et ta valis üheks oma tegevusvaldkonnaks sõbralikkuse õpetamise sotsiaalmeedias. Seda on president Trumpi käitumist arvestades peetud irooniliseks.

«Ma olen teadlik, et inimesed on skeptilised, et mina selle teemaga tegelen. Mind on kritiseeritud minu pühendumise pärast ja ma tean, et see jätkub. Ent see ei takista mind tegemast seda, mis on õige,» ütles esileedi.