Mõneti on Magribi jäämine paljudele lõunast saabuvatele aafriklastele sundvalik, sest Euroopa sulgeb oma piire üha kindlamalt. Samas on paljude Sahara-taguste riikide elanike silmis ka Põhja-Aafrika riigid ise aina atraktiivsemad, sest võrreldes nende vaeste ja vägivallast haaratud koduriikidega on Vahemere lõunakalda maad märksa stabiilsemad ning paremal majanduslikul järjel.