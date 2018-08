USA presidendi endine advokaat tunnistas ennast süüdi

Telekanali CNN andmetel ei tähenda see siiski seda, et Cohen on soostunud prokuröridega koostööd tegema. Kanali hinnangul on süütunnistamise eesmärgiks pigem see, et mõlemad pooled saaksid vältida ebakindlat ja suure tähelepanu keskmesse sattuvat kohtulahingut. Ühendriikides on oodatud, kas Cohen hakkab tegema koostööd eriprokurör Robert Muelleri uurimisega, et saada kergemat karistust oma kohtuasjas.