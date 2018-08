USA vandekohus tunnistas Manaforti süüdi maksu- ja pangapettustes

Manaforti süüdistati muu hulgas rahapesus, maksu- ja pangapettuses ning tegutsemises Ukraina valitsuse lobistina ilma nõutud registreerimiseta. Manafort oli alguses koduarestis miljonite dollarite suuruse kautsjoni vastu. Hilisema vangistamise põhjustas süüdistus, et ta üritas mõjutada tunnistajaid.

USA meedia on varem kirjutanud, et Manaforti võib süüdimõistmisel oodata 305-aastane vanglakaristus.

"Mul on väga kurb seda kuulda," ütles Trump ajakirjanikele kommenteerides kohtuasja, mida ta on nimetanud muu hulgas "nõiajahiks".

"Ta töötas väga paljude inimeste heaks. Sellest on väga kahju, mis juhtus ja sel pole mingit pistmist Venemaa sekkumisega," lisas president.

"Mul pole midagi varjata...ja ma olen nõudnud läbipaistvust selleks, et see kallutatud ja põlastusväärne nõiajaht saaks lõpule jõuda. Nii palju elusid on rikutud mitte millegi nimel - kõige halvemal kujul makartism!" kirjutas riigipea sotsiaalvõrgustikus Twitter.