Facebook teatas Iraani ja Venemaaga seotud kontode sulgemisest

Zuckerbergi andmetel olid need seotud Iraaniga ja olid suunatud inimestele Lähis-Idas, Ladina-Ameerikas, Suurbritannias ja Ühendriikides.

Peale selle eemaldas Facebook mitmeid külgi, mis paistsid olevat seotud Venemaa sõjaväeluurega. Tegemist oli samalaadsete kontodega, mis eemaldati kahtlustatuna mõjutustegevuses ja küberrünnakutes seoses 2016. aasta USA presidendivalimistega, kuid seekord olid need keskendunud Süüria ja Ukraina poliitikale. Ühendriikidega seoseid seekord ei avastatud.

Sotsiaalmeediahiid teatas augusti alguses, et on avastanud "keerulisi" jõupingutusi mõjutamaks kompanii platvormidelt USA poliitikat. Ettevõtte teatel eemaldati Facebookist ja Instagramist 32 kontot, kuna need olid seotud "koordineeritud käitumisega" ja tundusid olema libakontod.