Saudi Araabias ähvardab surmanuhtlus naissoost aktivisti

Kohualuste hulgas on aktivist Israa al-Ghomgham, kes on esimene naine, keda võib Saudi Araabias oodata surmanuhtlus inimõiguste eest võitlemise tõttu. Teda süüdistatakse protestidele õhutamises ja moraalse toe pakkumises meeleavaldajatele.

«Iga hukkamine on õõvastav, aga püüd määrata surmanuhtlus aktivistidele nagu Israa al-Ghomgham, keda ei süüdistata isegi vägivaldses käitumises, on koletislik,» ütles inimõigusorganisatsiooni Human Rights Watch Lähis-Ida osakonna direktor Sarah Leah Whitson.

Saudi Araabia on absoluutne monarhia, kus avalikud meeleavaldused ja poliitilised parteid on keelatud. Võimuka kroonprintsi Mohammed bin Salmani all on riigis läbi viidud sotsiaalseid ja majanduslikke reforme.