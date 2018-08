Rosteh: Venemaa suurendab relvamüüki Süüriale

«Tellimuste mahu poolest on suurim Vene relvastuse ostja India. Teisel kohal on Hiina. Me suurendame sõjalis-tehnilist koostööd Vietnami, Alžeeria ja Süüriaga,» ütles usutluses Interfaxile Rostehi relvaklastri tootmisdirektor Sergei Abramov.