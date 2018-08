Video: nõbu sõnul ei tea keegi, kui palju aega on Sentsovile jäänud

Videos ütleb Kaplan, et Sentsov on olnud sada päeva vangla haiglaosakonnas üksikvangistuses. Tema keha nõrgeneb ja mitte keegi ei tea, kui palju aega on talle veel jäänud. Ta palub kõigi inimeste toetust oma nõbule ja teistele Ukraina poliitilistele vangidele Venemaal.

Natalja Kaplani sõnul on režissöör talle kirjutanud, et tunneb, et lõpp on lähedal. «Tema süda on väga nõrk ja lööb vaid 40 korda minutis. Ta kurdab, et süda valutab, et ta on nõrk ja üritab jõu säilitamiseks mitte liiga sageli püsti tõusta,» kirjeldas Kaplan Sentsovi lootusetut seisundit.