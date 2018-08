Tšehhi president ei läinud kohale Praha kevade mälestamisele

Esmalt hõivasid nad Praha lennuvälja, et tuua riiki sõjaväelasi juurde ning piirasid kasarmutes sisse kohalikud sõjaväelased, et ennetada vastupanu. Vaid päevaga oli riik okupeeritud. Nõukogude sissetung teki lõpu Tšehhoslovakkias peas hakanud tõstma liberaliseerimiskatsetele.

Zeman on korduvalt kaitsnud Putinit lääne kriitiliste sõnavõttude eest ja kutsunud üles Venemaale kehtestatud majandussanktsioone tühistama. President on koguni eitanud, et Kreml on saatnud vene sõjaväelasi Ukrainasse.