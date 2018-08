Juštšenko: Venemaalt gaasi ostes relvastame teda

Ta kinnitas, et suurema osa Vene gaasist ostab Ida-Euroopa, see raha läheb aga suurelt jaolt Venemaa kaitse-eelarvesse.

«Kas Euroopa mõistab, et iga naftatonn ja gaasikuupmeeter on katse rahastada Ukraina, Moldova, Gruusia okupeerimist. Me mõistame, et aitame sellega täita tankipaake kütusega ja tarnime neile mürske,» sõnas Juštšenko.