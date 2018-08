Venemaa otsib taga merre kadunud radioaktiivset raketti

Venemaa president Vladimir Putin tutvustas uut tuumareaktoril põhinevat raketti märtsis. Putini sõnul on see võimeline tabama mis tahes sihtmärki kogu maailmas. Presidendi sõnul panevad need relvad nüüd maailma Venemaad kuulama.

Madallennuline varirakett tuumalõhkepeaga on sisuliselt piiramatu ulatuse ja vastasele prognoosimatu lennuteega ning see on võimeline mööduma tõrjealadest. See muudab selle puutumatuks kõigile olemasolevatele ja tulevastele raketi- ja õhutõrjesüsteemidele, ütles Putin. «Mitte kellelgi teisel maailmas ei ole midagi sellist,» lisas ta juurde.

Kuigi raportis ei käsitletud võimalikke kaasnähte tuumareaktori purunemisele, on eksperdid mures, et radioaktiivne aine võib lekkida. USA teadlane Hans Kristensen selgitas, et kuigi hüpoteetiliselt on võimalik saada reaktor tervena kätte, kui kogu rakett õnnestub leida ja üles tõsta, on tal selles osas kahtlusi, sest raketi kokkupõrge on tugeva mõjuga. Seetõttu on võimalik, et reaktor lekib.