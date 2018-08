Putin kiidab Trumpi ja tahab lennuohutust Läänemerel

Putin lausus pärast kohtumist Soome presidendi Sauli Niinistöga, et keegi ei lootnud lahendada kõiki varem USA ja Venemaa vaidluse all olnud küsimusi kahe tunniga.

Vene presidendi sõnul esitasid tema ja Trump oma riikide seisukohad küsimustes, kus Washington ja Moskva on eri meelt. «Kuid arvamuste vahetus ja otsesuhtlus on alati väga kasulik,» sõnas Putin ühisel pressikonverentsil Niinistöga.

Lennuohutus Läänemere kohal

«Asi ei puuduta üksnes USA presidendi seisukohta, vaid niinimetatud establishment'i ehk valitseva klassi seisukohta selle laias tähenduses. Ma loodan, et meie Ameerika partnerid jõuavad ühel päeval äratundmisele, et sellel poliitikal puuduvad väljavaated ja me alustame normaalsed koostööd,» lausus Vene riigipea.