Enamik Leedu parteisid toetab peaministri kaitsepakti, sotsid mitte

Ettepaneku, mida Skvernelis kavatseb järgmisel nädalal parteijuhtidega arutada, järgi peaksid erakonnad võtma kohustuse suurendada riigikaitse rahastamist 2030. aastaks 2,5 protsendini SKP-st, mis on pool protsendipunkti rohkem kui tänavu.

Teised parteid ütlesid BNS-ile, et neil on lisada ettepanekule märkusi ja soovitusi, kuid nad ei ole selle vastu.

Konservatiivse Isamaliidu liige, endine kaitseminister Rasa Juknevičienė nimetas ettepanekut «liiga väheambitsioonikaks», öeldes, et tema erakonna hinnangul tuleks kaitsekulutusi tõsta kiiremas tempos.

«See on varasematest ettepanekutest parem. See ei tee midagi halba, kuid meie, Isamaaliit, tahame, et Leedu ei aeglustaks kaitsekulutuste tempot,» sõnas ta.